В Нолинском районе вынесли приговор мужчине, нанесшему 20 ножевых ранений своему знакомому

Преступник уже был судим, в том числе за убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель поселка Аркуль Нолинского района оказался на скамье подсудимых. Ему были предъявлены обвинения по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Трагедия произошла 26 августа. В тот день двое мужчин распивали спиртные напитки на одной из улиц поселка. Внезапно между ними произошла ссора. 55-летний преступник схватил нож и нанес более 20 ножевых ранений 57-летнему собутыльнику. От полученных ран последний скончался на месте.

В ходе следствия выяснилось, что для осужденного это уже не первое преступление - ранее он уже был судим, в том числе за убийство. Суд признал рецидивиста виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев в колонии особого режима.