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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:32

В Фаленском районе на ремонт дороги местное предприятие выделило почти 20 миллионов рублей

Работы планируют завершить в 2024 году
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подать заявку на ремонт дороги планируется в январе 2023 года.

Подать заявку на ремонт дороги планируется в январе 2023 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Фаленском районе дорогу отремонтируют при помощи местного предприятия. Об этом стало известно во время еженедельной планерки у Александра Соколова.

Проектно-сметная документация на ремонт дороги между поселками Святица и Октябрьский разработали еще в 2019-2020 годах. Заявку планируется подать в 2023 году, а завершить все работы - в 2024. Проблема была в финансировании проекта. Сегодня стало известно, что 5% от требуемых средств направит местный колхоз имени Свердлова. Таким образом, предприятие выделит почти 20 миллионов рублей.

Подачу заявки на ремонт участка будет сопровождать министерство сельского хозяйства. За технологическую обоснованность отвечает Минтранс.

Ранее мы сообщали, что на ремонт моста через Ошторму в Вятскополянском районе потребуется два года. Подробнее можно прочитать здесь.