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НовостиОбщество12 декабря 2022 14:12

В Кировской области пройдут двухнедельные противопожарные рейды

Проверки охватят муниципалитеты региона
Анастасия САЛУН
Противопожарные рейды пройдут с 12 по 23 декабря в муниципалитетах области

Противопожарные рейды пройдут с 12 по 23 декабря в муниципалитетах области

Фото: Вадим ПОПОВ

В Кировской области организуют проверки частных жилых домов во всех муниципалитетах, начиная с 12 декабря. Такую информацию сообщило правительство региона.

Риск возникновения пожаров увеличивается с наступлением холодов. В частности, особого внимания жильцов требует состояние электропроводки и печного отопления. Так, 2 декабря в селе Калинино Малмыжского района в частном доме семеро детей и их мама отравились угарным газом. Всей семье вовремя оказали необходимую помощь.

Губернатор Александр Соколов поручил устроить областные рейды по проверке соблюдения пожарной безопасности. Сроки рейдов уже определили - с 12 по 23 декабря включительно. Стоит отметить, что подобные рейды главам администраций рекомендовали организовывать регулярно в зимний период.