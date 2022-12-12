В Кировской области пройдут двухнедельные противопожарные рейды

Противопожарные рейды пройдут с 12 по 23 декабря в муниципалитетах области Фото: Вадим ПОПОВ

В Кировской области организуют проверки частных жилых домов во всех муниципалитетах, начиная с 12 декабря. Такую информацию сообщило правительство региона.

Риск возникновения пожаров увеличивается с наступлением холодов. В частности, особого внимания жильцов требует состояние электропроводки и печного отопления. Так, 2 декабря в селе Калинино Малмыжского района в частном доме семеро детей и их мама отравились угарным газом. Всей семье вовремя оказали необходимую помощь.

Губернатор Александр Соколов поручил устроить областные рейды по проверке соблюдения пожарной безопасности. Сроки рейдов уже определили - с 12 по 23 декабря включительно. Стоит отметить, что подобные рейды главам администраций рекомендовали организовывать регулярно в зимний период.