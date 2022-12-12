В Кировской области произошло 12 аварий за три дня

На автодороге «Киров-Стрижи-Оричи» столкнулись сразу три автомобиля. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кировской области за три дня, с 9 по 11 декабря, произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику приводит Госавтоинспекция региона.

Обильные снегопады, продолжающиеся несколько дней, температурные качели крайне неблагоприятно сказываются на дорожном полотне - от занесенных ледяных трасс, плохой видимости на темных снежных дорогах страдают и водители, и пешеходы.

Так, 9 декабря в Кирово-Чепецком районе на автодороге «Киров-Стрижи-Оричи» столкнулись сразу три автомобиля - ВАЗ, УАЗ и «Лада Ларгус». Пострадали два человека - водитель автомобиля ВАЗ и пассажирка УАЗа, оба получили травмы.

9 декабря в Юрьянском районе на автодороге «Вятка» водитель «Лады Ларгус» совершил съезд с дороги. В результате происшествия три пассажира (мужчина и две женщины) травмировались.

11 декабря в Немском районе на автодороге «Богородское - Кырчаны - Городище - Слудка» водитель ВАЗ-2110 наехал на пешехода. В результате пешеход погиб.

ГИБДД напоминает водителям о соблюдении безопасного движения в условиях сложной погодной ситуации. Водителям следует соблюдать скоростной режим, движение должно быть плавным и неторопливым.