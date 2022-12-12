Администрация Кирова утвердила новый график уборки снега на 12-15 декабря

Спецтехника работает в ночное время. Фото: admkirov.ru

Обильные осадки в Кирове продолжаются уже несколько дней. В управлении дорожной инфраструктуры установили очередной график вывоз снега на ближайшие дни, 12-15 декабря.

Напомним, работы проходят преимущественно в ночное время - с 20.00. Владельцев авто просят не парковаться в зоне работы снегоуборочных машин.

Уборка снега 12-13 декабря:

- Улица Карла Маркса от улицы Воровского до улицы Преображенской;

- Улица Московская от Октябрьского проспекта до улицы Дерендяева;

- Путепровод по улице Московской;

- Театральная площадь;

- Снежные валы по улице Карла Маркса, улице Воровского;

- Улица 4-й Пятилетки;

- Улица Щорса от улицы Зеленой до улицыц Ивана Попова;

- Улица Дерендяева от улицы Спасской до улицы Горбачева;

- Улица Герцена от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;

- Октябрьский проспект от улицы Гайдара до улицы Дзержинского;

- Улица Сормовская от улицы Лепсе до улицы Романа Ердякова.

Снеговывоз 13-14 декабря:

- Путепровод по улице Ивана Попова;

- Улица Карла Маркса от улицы Преображенской до Октябрьского проспекта;

- Улица Московская от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;

- Комсомольская площадь;

- Улица Комсомольская от улицы Горького до Октябрьского проспекта;

- Снежные валы по улице Московской и улице Воровского;

- Улица Красина;

- Улица Дерендяева от улицы Горбачева до улицы Воровского;

- Улица Герцена от улицы Володарского до улицы Ленина;

- Площадь XX партсъезда;

- Улица Жуковского от Октябрьского проспекта до улицы Подгорной;

- Улица Луганская от Октябрьского проспекта до улицы Дзержинского.

Уборка снега 14-15 декабря:

- Улица Калинина от улицы Горького до улицы Чапаева;

- Улица Малая Московская;

- Улица Преображенская от улицы Ленина до переулка Энгельса;

- Улица Карла Маркса от улицы Воровского до улицы Комсомольской;

- Снежные валы на Октябрьском проспекте и улице Московской;

- Улица Чапаева от улицы Комсомольской до улицы Красина;

- Разворотный круг на улице Красина;

- Улица Энтузиастов;

- Улица Советская в Нововятском районе;

- Улица Володарского от улицы Спасской до улицы Горбачева;

- Улица Лепсе от Октябрьского проспекта до улицы Цеховой.