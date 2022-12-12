Администрация Кирова утвердила новый график уборки снега на 12-15 декабря

Спецтехника работает в ночное время. Фото: admkirov.ru
Обильные осадки в Кирове продолжаются уже несколько дней. В управлении дорожной инфраструктуры установили очередной график вывоз снега на ближайшие дни, 12-15 декабря.
Напомним, работы проходят преимущественно в ночное время - с 20.00. Владельцев авто просят не парковаться в зоне работы снегоуборочных машин.
Уборка снега 12-13 декабря:
- Улица Карла Маркса от улицы Воровского до улицы Преображенской;
- Улица Московская от Октябрьского проспекта до улицы Дерендяева;
- Путепровод по улице Московской;
- Театральная площадь;
- Снежные валы по улице Карла Маркса, улице Воровского;
- Улица 4-й Пятилетки;
- Улица Щорса от улицы Зеленой до улицыц Ивана Попова;
- Улица Дерендяева от улицы Спасской до улицы Горбачева;
- Улица Герцена от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;
- Октябрьский проспект от улицы Гайдара до улицы Дзержинского;
- Улица Сормовская от улицы Лепсе до улицы Романа Ердякова.
Снеговывоз 13-14 декабря:
- Путепровод по улице Ивана Попова;
- Улица Карла Маркса от улицы Преображенской до Октябрьского проспекта;
- Улица Московская от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;
- Комсомольская площадь;
- Улица Комсомольская от улицы Горького до Октябрьского проспекта;
- Снежные валы по улице Московской и улице Воровского;
- Улица Красина;
- Улица Дерендяева от улицы Горбачева до улицы Воровского;
- Улица Герцена от улицы Володарского до улицы Ленина;
- Площадь XX партсъезда;
- Улица Жуковского от Октябрьского проспекта до улицы Подгорной;
- Улица Луганская от Октябрьского проспекта до улицы Дзержинского.
Уборка снега 14-15 декабря:
- Улица Калинина от улицы Горького до улицы Чапаева;
- Улица Малая Московская;
- Улица Преображенская от улицы Ленина до переулка Энгельса;
- Улица Карла Маркса от улицы Воровского до улицы Комсомольской;
- Снежные валы на Октябрьском проспекте и улице Московской;
- Улица Чапаева от улицы Комсомольской до улицы Красина;
- Разворотный круг на улице Красина;
- Улица Энтузиастов;
- Улица Советская в Нововятском районе;
- Улица Володарского от улицы Спасской до улицы Горбачева;
- Улица Лепсе от Октябрьского проспекта до улицы Цеховой.