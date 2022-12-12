В ноябре более 60 жителей Кировской области сменили имя

За минувший месяц в области зарегистрировали 62 акта о перемене имени. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Министерство юстиции Кировской области привело статистику за ноябрь 2022 года. Согласно ей, за минувший месяц 62 жителя региона сменили имя. Это новый рекорд, побивший показатель за июль 2022 года, когда сменить имя, фамилию или отчество решили 48 кировчан.

Кроме того, за ноябрь органы ЗАГС зарегистрировали также 581 акт о заключении брака и 687 - о разводе. По приведенной статистике, за этот месяц родились 737 младенца - 406 мальчиков и 331 девочка. Пять человек усыновили детей, еще 148 - установили отцовство.

Ранее мы также сообщали о самых редких и необычных именах, которые кировчане дали своим детям в ноябре. Подробнее об этом - здесь.