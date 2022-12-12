Ледяной дождь и мокрый снег: метеопредупреждение на 12-13 декабря в Кировской области

Водителям и пешеходам стоит быть осторожнее и внимательнее на дорогах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на ближайшие сутки. Согласно данным Кировского ЦГМС, 12 декабря, а также ночью и утром 13 декабря, по области ожидается мокрый снег и гололед, местами - метель и ледяной дождь. Жителей также предупреждают об усилении ветра: порывы могут составить до 13-18 м/с.

На дорогах ожидаются снежные заносы, накат и гололедица. Кировчанам, как водителям, так и пешеходам, стоит быть крайне внимательными и осторожными на дорогах. Автомобилистам необходимо соблюдать правила дорожного движения, дистанцию до впереди идущего транспорта и скоростной режим. Пешеходам - переходить дорогу, только убедившись в том, что их видят и пропускают водители.

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