Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 декабря 2022 7:28

В Кирове мебельное предприятие задолжало сотруднику 300 тысяч рублей

Руководитель выплатил сумму только после вмешательства правоохранительных органов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчина регулярно недополучал зарплату.

Мужчина регулярно недополучал зарплату.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове сотруднику предприятия задолжали почти 300 тысяч рублей. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Как установили в ходе проверки, мужчина в 2021 и 2022 годах получал меньшую зарплату, чем было оговорено трудовым договором. Долг работодателя перед работников составил более 288 тысяч рублей.

После итогов проверки прокурор Ленинского района внес руководителю компании представление. Только тогда работодатель полностью выплатил недостающую сумму. Однако на него уже завели уголовное дело, которым занимается областной Следком. Максимальное наказание, грозящее руководителю за невыплату зарплаты более двух месяцев - до года лишения свободы.