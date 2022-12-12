В Кирове мебельное предприятие задолжало сотруднику 300 тысяч рублей

Мужчина регулярно недополучал зарплату. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове сотруднику предприятия задолжали почти 300 тысяч рублей. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Как установили в ходе проверки, мужчина в 2021 и 2022 годах получал меньшую зарплату, чем было оговорено трудовым договором. Долг работодателя перед работников составил более 288 тысяч рублей.

После итогов проверки прокурор Ленинского района внес руководителю компании представление. Только тогда работодатель полностью выплатил недостающую сумму. Однако на него уже завели уголовное дело, которым занимается областной Следком. Максимальное наказание, грозящее руководителю за невыплату зарплаты более двух месяцев - до года лишения свободы.