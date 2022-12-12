Кировчан просят рассказать о фактах жестокого обращения с детьми

Жители смогут сообщить о нахождении ребенка в опасных условиях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 15 декабря, в Кирове проведут горячую линию для приема сообщений о неблагополучных семьях. Жители смогут сообщить о нахождении ребенка в опасных условиях, угрозе его жизни и здоровью, семейном неблагополучии.

Горожане смогут с 09.00 до 11.00 часов рассказать о фактах жестокого обращения с детьми. Как уточнили в городской администрации, на вопросы жителей ответят в управлении опеки и попечительства Кирова.

Кировчанам напомнили, что действуют постоянные телефоны экстренных служб:

- 8-800-200-19-10 - горячая линия «Ребенок в опасности»;

- 589-777 - телефон доверия УМВД (горячая линия);

- 02 - полиция (102 с мобильного телефона).