В понедельник, 12 декабря, сотни кировчан останутся без электричества

Подачу ресурса ограничат сразу в нескольких районах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящий понедельник, 12 декабря, сотни кировчан временно останутся без электричества. О плановых отключениях рассказали в АО «Горэлектросеть».

В некоторых домах по опубликованному плану электричества не будет всего пару часов. В других подачу ресурса отключат почти на целый день.

С 08.30 до 16.00 отключения запланированы по адресам: улица Хлыновская, 1; улица Верхосунская, 9, 9А; а также на улице Павла Корчагина, 58.

С 08.00 до 12.00 электричества не будет в домах на улице Щорса, 33, 33а, 35, 37.

С 08.00 до 11.00 отключения пройдут по адресам: Автотранспортный переулок, 4; улица Мельничная, 18; Больничный переулок, 9; улица Северное кольцо, 15, 19.

С 09.00 до 12.00 подачу ресурса перекроют на улице Ломоносова, 4,6, 10.

С 09.00 до 11.00 — на улице Радина, 6, 7, 8, 8А, 9, 10; улице Базовой, 7а, 11, 12А, 14; на переулке Базовом, 12; на улице Технической, 23/1, 24, 26, 28Г, 29Г.

С 13.00 до 17.00 отключения пройдут по адресу улица Ананьинская, 15.

И с 13.30 до 14.30 — на улице Профсоюзной, 27.