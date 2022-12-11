За сутки еще 23 кировчанина заразились коронавирусом

В регионе за всё время зафиксировано 165 006 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фоне других вопросов, которые сейчас обсуждают кировчане, таких как уборка снега, ремонт дорог, аварийное жилье и т. д., многие забыли о проблеме, которой все жили последние несколько лет - коронавирусе.

А тем временем опасное заболевание не ушло из региона, и каждый день вирус продолжают выявлять у кировчан. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки «ковид» нашли у 23 жителей Кировской области.

Также, по данным ведомства, 49 человек успешно вылечились от опасного вируса.

Специалисты напоминают простые правила, которым необходимо следовать в качестве профилактики COVID-19:

- Своевременно проходите вакцинацию против коронавируса;

- Помните о соблюдении правил личной гигиены: чаще мойте руки с мылом или используйте антисептики;

- Пребывая в общественных местах, особенно посещая медицинские организации, используйте медицинские маски;

- По возможности не контактируйте с лицами, имеющими признаки острой респираторной инфекции;

- При ухудшении самочувствия оставайтесь дома и вызовите врача.