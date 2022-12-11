После снегопадов на дорогах Кирова будут дежурить тягачи

После сильных снегопадов дорожная ситуация в Кирове ухудшилась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове подрядчики уже вторые сутки борются с последствиями сильных снегопадов, которые не прекращаются до сих пор. Насколько работы эффективны, судить сложно: вроде и спецтехника работает, но стоит убрать один участок, его тут же накрывает новой волной снега.

Ситуацию в городе прокомментировал сити-менеджер Вячеслав Симаков. Он рассказал, что объем работы, который сейчас лег на подрядчиков, очень большой. И кировчане могут им помочь.

Для этого всего лишь нужно не оставлять свои машины на обочинах, чтобы они не мешали проезду спецтехники.

Также по поручению чиновника на дороги вывели тягачи, которые будут дежурить на подъемах в готовности помочь автовладельцам в сложной ситуации.