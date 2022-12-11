Кировских водителей предупреждают о снегопадах и метели

Из-за непогоды на дороге может ухудшиться видимость. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В ближайшие сутки в нашем регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий - сильные снегопады, заносы, метель. Об этом водителей предупредили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Из-за непогоды на дороге может ухудшиться видимость. Также вероятно образование гололеда. А скорость ветра увеличится до 10-15 м/с.

В связи с этим автовладельцев просят быть предельно осторожными и соблюдать правила безопасности:

- Движение должно быть плавным и неторопливым;

- Дистанцию до впереди идущего транспорта нужно увеличить;

- Торможение необходимо осуществлять заблаговременно;

- Следует быть внимательным и готовым к внезапным изменениям траектории окружающих вас транспортных средств;

- Категорически запрещается останавливаться на проезжей части и очищать забитые снегом дворники – это опасно;

- При выполнении маневров нужно убедиться, что они действительно безопасны.

О правилах безопасности нужно помнить и пешеходам - строго соблюдать правила перехода проезжей части, максимально безопасно преодолевать пешеходные переходы, использовать световозвращающие приспособления, чтобы быть заметными для водителей.