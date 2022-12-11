Обещанный кировчанам автобусный маршрут № 7 не будут запускать

Маршрут, который так ждали кировчане, обещали запустить с 1 января 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале сентября группа кировчан обратилась к городским властям с просьбой сделать новый автобусный маршрут, который бы соединял микрорайоны Зональный и Метроград. На первом этапе чиновники уверенно сказали «Да», и даже пообещали, что автобусы будут курсировать через улицу Горького, где сейчас вообще не ходит общественный транспорт.

Запустить новый маршрут № 7 обещали с 1 января 2023 года. Однако сейчас выяснилось, что желанию кировчан не суждено сбыться.

В администрации Кирова пояснили, что конкурс на обслуживание нового маршрута объявляли уже дважды. Но заявок от перевозчиков так и не поступило.

Как будут развиваться события дальше неизвестно. Ясно одно - новый маршрут нужен кировчанам! В соцсетях уже появились десятки недовольных комментариев, указывающих чиновникам на то, что в часы пик выехать с Зонального уже просто нереально - автобусы забиты.

В конце концов, вся бумажная волокита и договоры с перевозчиками - дело городских властей. Кировчанам не важно, как получится договориться - главное, чтобы, как и обещали, в городе запустили новые автобусы.