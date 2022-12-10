В Кировской области состоится IV этап Кубка России по лыжным гонкам

IV этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет на комплексе «Перекоп». Фото: Министерство спорта Кировской области

В третий раз федерация лыжных гонок России предоставила возможность нашему региону организовывать соревнования. По информации минспорта области, в текущем году IV этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет на комплексе «Перекоп» с 16 по 20 декабря.

В гонке стартуют сильнейшие спортсмены из 60 регионов России.

Среди спортсменов будут такие титулованные участники, как Александр Большунов, Алексей Червоткин, Юлия Ступак, Вероника Степанова и другие.

Вход для всех желающих свободный.

Ниже публикуем программу соревнований.

17 декабря

11:00 – спринт (1,7 км), классический стиль, квалификация.

13:00 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.

Через 15 минут после финиша последнего участника – цветочная церемония.

18 декабря

Раздельный старт. Классический стиль.

11:00 – женщины, 10 км (2х5 км)

12:30 – мужчины, 15 км (3х5 км)

14:00 – торжественная церемония награждения победителей и призеров за два дня соревнований.

20 декабря

Раздельный старт. Свободный стиль.

10:30 – женщины, 15 км (3х5 км)

Награждение победителей и призеров соревнований через 20 минут после финиша последней участницы.

12:30 – мужчины, 30 км (6х5 км)