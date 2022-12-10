Кировским медработникам пообещали ежемесячные надбавки к зарплате

Дополнительные выплаты могут получить более 2100 врачей и около 6 тысяч медсестер. Фото: Правительство Кировской области

В Кировской области врачи поликлиник и амбулаторий (медучреждения, оказывающие помощь пациентам на приеме или на дому, но не имеющие стационаров - Ред.) будут получать дополнительные надбавки к зарплате. Такую информацию сообщает правительство региона.

Губернатор Александр Соколов подчеркнул, что это непосредственное поручение президента, которое власти региона выполнят в обязательном порядке.

В областном минздраве уточнили, что доплату могут получить более 2100 врачей и около 6 тысяч фельдшеров и медсестер.

Правда, ни суммы допвыплат, ни порядок их получения пока не установлены. Порядок начислений, по словам властей, нужно четко проработать. Но сколько это займет времени, непонятно.