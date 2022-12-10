В Кирове несколько районов временно останутся без воды

Вода пропадет в нескольких домах Кирова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове в ближайшие дни, 10-12 декабря, на сетях МУП «Водоканал» изменят параметры подачи холодной воды из-за ремонтных работ.

Ресурс отключат 10 декабря в субботу по следующим адресам:

Октябрьский район с 09:30 до 18:00:

- улица Кольцова д.: 13, 15;

- улица Упита д.: 8, 10.

Ленинский район с 09:00 до 19:00:

- ул. Менделеева д. 17.

Без холодной воды 11 декабря останется Нововятский район - мкр. Радужный с 09:00 до 19:00: Строителей: 10, 11, 11/А, 13, 21.

В понедельник 12 декабря водоснабжения не будет в Ленинском районе с 09:00 до 19:00:

- улица Деповская д. 58;

- улица Есенина д.: 1, 5, 7, 9.

В пресс-службе МУП «Водоканал» сообщили, что в зонах отключения будет организован подвоз воды. Место остановки водовоза можно узнать на сайте организации.