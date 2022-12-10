Кировчанин лишился трех миллионов рублей из-за игры на бирже

Биржевые мошенники предложили пострадавшему застраховать более 5 миллионов рублей от обвала торгов. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Житель Кирова потерял на виртуальной бирже более трех миллионов рублей. Такую информацию приводит УМВД России.

33-летний кировчанин на сайте «инвестиций» оставил свои данные, и вскоре ему перезвонил «куратор» с обещанием крупного дохода.

Поверив ему, мужчина оформил в банке кредит на 1,5 миллиона рублей и перевел деньги на сайт, где купил биткоины и стал «совершать торги».

Дабы показаться честной, биржа позволила ему вывести около 19 тысяч рублей на свою карту. Мужчина оформил еще несколько кредитов и кредитных карт, так как его убедили в том, что чем больше он вложит, тем крупнее будет прибыль.

На его счете якобы накопилось 90 тысяч рублей (более пяти миллионов рублей). Мошенники предложили застраховать эти средства от обвала торгов.

В итоге кировчанин внес «на биржу» более 3 миллионов рублей, из которых его личными были лишь 40 тысяч. Мошенники просили перевести еще 620 тысяч, но эти деньги он уже перечислять не стал…

К слову сайт, по словам пострадавшего, создали в октябре текущего года на территории другого государства.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют кировчанам критично воспринимать предложения в сети Интернет о выигрышах, дополнительных заработках на биржах или на фондовом рынке.