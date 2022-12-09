В Кирове разыскивают родственников солдата, погибшего в годы ВОВ

В смертном медальоне нашлась записка с адресом проживания сестры солдата. Фото: admkirov.ru

В Кирове разыскивают родственников солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает горадминистрация.

Поисковый отряд «Воин» Велижского района Смоленской области нашел останки и солдатский именной медальон Алексея Максимовича Зыкина, уроженца города Хабаровска, погибшего 11 ноября 1943 года. В медальоне оказалась записка, по которой удалось выяснить адрес проживания его сестры, Александры Максимовны Зыкиной: Кировская область, Киров, улица Крестьянская, дом 32, квартира 2.

Представители поискового отряда готовы передать родственникам солдата информацию о месте его гибели и захоронения, а также записку из смертного медальона и его капсулу.

Всех, кому что-либо известно о родственниках Алексея Зыкина, просят сообщить об этом командиру поискового отряда «Воин» Александру Ивановичу Гренко:

- по телефону: 8-910-711-05-07;

- по электронной почте: grenko-gai@mail.ru.