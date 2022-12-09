Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 декабря 2022 13:18

В Кировской области за сутки три человека пострадали в авариях

Наезды и столкновения произошли в разных районах региона
Анастасия САЛУН
На автодороге Киров-Советск-Яранск столкнулись сразу три автомобиля Фото: Госавтоинспекция Кировской области

На автодороге Киров-Советск-Яранск столкнулись сразу три автомобиля Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 8 декабря в Кировской области произошло сразу три аварии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспеции.

Так, в Слободском на улице Советской, 84 водитель автомобиля «Ниссан Патфайндер» сбила женщину. В результате ДТП пешеход травмировалась.

В Верхошижемском районе на 76-м километре автодороги Киров-Советск-Яранск столкнулись сразу три автомобиля: «Ниссан», «Лада Приора» и «Камаз». В аварии мужчина-водитель автомобиля «Ниссан» получил травмы.

В 20 часов на улице Социалистической, 35 в Кирове мужчина за рулем «Ниссан Альмера» наехал на дерево, после чего машина опрокинулась. Пострадал водитель автомобиля «Ниссан» - он получил травмы.