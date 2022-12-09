Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 12:14

В Кирове в овраге Засора создадут территорию для зимнего отдыха

В 2023 году планируется обустроить прогулочные зоны
Анастасия САЛУН
Грунт свозится в Засору для обустройства проезда на территорию оврага. Фото: admkirov.ru

Грунт свозится в Засору для обустройства проезда на территорию оврага. Фото: admkirov.ru

В Кирове в овраге Засора планируют создать территорию для зимнего отдыха жителей. Об этом сообщает горадминистрация.

На данный момент у оврага складируются большие объемы грунта. В теруправлении пояснили, что материал свозится для обустройства проезда на территорию оврага. В будущем при помощи уплотненного грунта сделают плавный съезд в овраг. Строительный мусор уберут и утилизируют.

Добавим, что в этом году на одном из склонов организуют катание на тюбингах. В дальнейшем овраг продолжат благоустраивать.

Возможно, что в будущем году здесь появятся прогулочные зоны и больше площадок для зимнего отдыха. К слову, благоустройство территории началось осенью с масштабного субботника.