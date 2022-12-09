В Кирове разрабатывают проект по организации платных парковок и муниципальной службы эвакуации

Вопрос обсудили на круглом столе по вопросам безопасности дорожного движения и организации парковок зимой. Фото: admkirov.ru

В кировской мэрии прошел круглый стол по вопросам безопасности дорожного движения и организации парковок в зимний период. Одним из обсуждаемых вопросов стала хаотичная парковка автомобилей и методы борьбы с ней.

Машины, оставляемые вдоль дорог, мешают уборке улиц от снега и в целом портят облик города. За ситуацией следят сотрудники ГИБДД, однако их недостаточно, чтобы организовать и работу по предотвращению ДТП, и фиксацию нарушений парковки. Даже с участков, где запрещены стоянка и остановка, эвакуация не проводится оперативно.

В качестве решения проблемы предложено более эффективно применять систему «Паркон», а полномочия по эвакуации и оформлению протоколов передать муниципалитету. ЦДС также разработала возможный механизм организации платных парковок на улицах города и создания муниципальной службы эвакуации. По их задумке, парковочные карманы также должны стать платными.

Депутаты и глава города Елена Ковалева не согласились с последней идеей. По их мнению, это только заставит автомобилистов оставлять машины во дворах или у пешеходных переходов. Стоит рассмотреть вопрос парковок на свободных территориях - к примеру, на месте снесенных аварийных домов или других участках, считают народные избранники. Возможен вариант многоуровневых стоянок. Платные парковки необходимы, по мнению депутатов, но у них должна быть и альтернатива.

Участники заседания отметили, что организацию парковок следует проводить поэтапно: создать муниципальную службу эвакуации, затем обозначить места для платной и бесплатной стоянки. К примеру, у ж/д вокзала могут создать платную парковку.

Елена Ковалева поручила профильным ведомствам создать дорожную карту реализации предложенных идей. Решения будут приниматься с учетом мнения горожан и депутатов.