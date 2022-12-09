Семья из Кирова задолжала за электричество 400 тысяч рублей

За несвоевременную оплату энергоресурсов должнику начисляются пени. Фото: Александр ГЛУЗ

Семья из Кирова погасила крупный долг перед «ЭнергосбыТ Плюс», сумма которого составляла 400 тысяч рублей. Супруги три года не оплачивали счета за электроэнергию.

Энергетики и приставы не раз пытались застать должников дома, но безрезультатно. В очередной раз дверь открыла хозяйка квартиры и пояснила, что всеми платежами в доме занимается муж. Супруг должницы пообещал погасить весь долг в ближайшее время.

Приставы обнаружили в квартире обилие бытовой техники: микроволновку, комбайн, два телевизора и так далее. Они пояснили хозяевам, что имущество могут арестовать, если жильцы квартиры не погасят долг. Тогда супруги оперативно выплатили всю задолженность.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что за несвоевременную оплату коммунальных ресурсов должнику начисляются пени. Компания рекомендует вовремя оплачивать все счета за потребленные ресурсы.