С 11 декабря между Кировом и Нижним Новгородом начнут курсировать «Ласточки-Премиум»

Новые поезда начнут курсировать с конца текущей недели. Фото: пресс-служба ГЖД
С 11 декабря между Кировом и Нижним Новгородом запустят «Ласточки-Премиум» вместо обычных. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
В поездах представлено три класса обслуживания: базовый, эконом, комфорт. Салон оборудован креслами с откидными спинками, сиденья с индивидуальными розетками, кулеры с водой. Количество мест с животными увеличено до 15, санитарных комнат - до 5.
Кроме того, вагоны адаптированы для маломобильных пассажиров: есть подъемники, специализированные места оснащены креплением для колясок.
Как сообщили в пресс-службе ГЖД, на билеты установлены следующие расценки:
- базовый класс обслуживания - 999 рублей;
- эконом - 1049;
- комфорт - 1099.
Купить билеты и узнать актуальное расписание можно на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.