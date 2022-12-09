С 11 декабря между Кировом и Нижним Новгородом начнут курсировать «Ласточки-Премиум»

Новые поезда начнут курсировать с конца текущей недели. Фото: пресс-служба ГЖД

С 11 декабря между Кировом и Нижним Новгородом запустят «Ласточки-Премиум» вместо обычных. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

В поездах представлено три класса обслуживания: базовый, эконом, комфорт. Салон оборудован креслами с откидными спинками, сиденья с индивидуальными розетками, кулеры с водой. Количество мест с животными увеличено до 15, санитарных комнат - до 5.

Кроме того, вагоны адаптированы для маломобильных пассажиров: есть подъемники, специализированные места оснащены креплением для колясок.

Как сообщили в пресс-службе ГЖД, на билеты установлены следующие расценки:

- базовый класс обслуживания - 999 рублей;

- эконом - 1049;

- комфорт - 1099.

Купить билеты и узнать актуальное расписание можно на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.