Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 7:37

В Кирове пять человек пострадали при катании на тюбингах

Жители получили растяжения и повредили суставы
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Пациенты обратились за медицинской помощью с различными травмами. Фото: vk.com/medkirovru

Пациенты обратились за медицинской помощью с различными травмами. Фото: vk.com/medkirovru

С начала зимы уже пять кировчан пострадали при катании с горок. Как пояснили в региональном Минздраве, пациенты обратились в Центр травматологии с растяжениями связок и повреждениями суставов.

Кроме того, в Вятских Полянах 9-летний ребенок при катании на тюбинге чуть не угодил под колеса автомобиля. К счастью, водитель быстро отреагировал и успел затормозить. Мальчика доставили в районную больницу для осмотра, он не пострадал.

Жителям напомнили, что использовать тюбинги можно на специальных горках, уклон которых составляет не более 20 градусов. Вокруг не должно быть препятствий и деревьев. Детям необходимо кататься в присутствии взрослых.