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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:13

В Кирове 10 и 11 декабря пройдут «сплошные проверки» водителей

Автоинспекторы выйдут в рейды в Ленинском и Октябрьском районах города
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В выходные в двух районах Кирова водителей проверят на состояние опьянения

В выходные в двух районах Кирова водителей проверят на состояние опьянения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, рейды организуют в Ленинском и Октябрьском районах города.

Уточняется, что автолюбителей будут останавливать на въездах и выездах из города, а также в пригородных зонах. Кроме того, 10 и 11 декабря в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

Водителей предупреждают, что во всех патрульных атомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. За управление транспортом в нетрезвом виде кировчанам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.