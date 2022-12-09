В Кирове 10 и 11 декабря пройдут «сплошные проверки» водителей

В выходные в двух районах Кирова водителей проверят на состояние опьянения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, рейды организуют в Ленинском и Октябрьском районах города.

Уточняется, что автолюбителей будут останавливать на въездах и выездах из города, а также в пригородных зонах. Кроме того, 10 и 11 декабря в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

Водителей предупреждают, что во всех патрульных атомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. За управление транспортом в нетрезвом виде кировчанам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.