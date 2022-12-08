В Слободском «Тойота» насмерть сбила пешехода

Водитель «Тойоты» наехал на пешехода. Фото: ГИБДД Кировской области

По данным госавтоинспекции Кировской области, 7 декабря в Слободском произошло ДТП на улице Красноармейской, 82. Водитель автомобиля «Тойота» в 11.20 наехал на мужчину. В результате аварии пешеход погиб.

В среду в регионе произошло еще несколько аварий. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя пассажирка.

Так, утром на улице Московской у дома №156 в Кирове столкнулись два автомобиля «Лада Ларгус» и «Рено Дастер». В результате девочка - пассажир «Рено» получила травмы.

Вечером того же дня, в 18.40 на улице Мебельщиков у дома №1 города Котельнича неизвестный водитель наехал на мужчину и скрылся. Пешеход травмировался. Ведутся розыскные мероприятия.

Сотрудники госавтоинспекции Кировской области вновь напоминают автомобилистам о необходимости внимательного и осторожного вождения в зимний сезон.