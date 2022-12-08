Лишилась жилья и денег: в Кирове пенсионерка продала единственную квартиру мошенникам

Мошенницей оказалась ранее судимая 32-летняя кировчанка Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове 74-летняя женщина продала единственную квартиру и отдала деньги мошенникам. Как сообщили в региональном УМВД, незнакомая молодая женщина вошла в доверие к пенсионерке, предложив ей ухаживать за женщиной, покупать продукты и следить за здоровьем.

Пожилая кировчанка охотно согласилась принять ее помощь, так как нуждалась в уходе по состоянию здоровья. К тому же не имела близких родственников.

Злоумышленница решила любыми способами убедить пенсионерку продать квартиру. Она пообещала перевести все деньги, полученные от продажи квартиры, на счет хозяйки. А также забрать в «ее дом в Казани, где будет ухаживать за ней до конца жизни».

Уже через пару недель знакомства злоумышленница привела ничего не подозревающую женщину в организацию, где состоялась сделка купли-продажи. Деньги от продажи однокомнатной квартиры - 1 миллион 250 тысяч рублей - мошенница забрала себе и исчезла.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение преступницы. Ей оказалась ранее судимая 32-летняя кировчанка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и направили в суд.

Стоит отметить, что полицейские добились отмены сделки. А пенсионерка благодаря сотрудникам полиции сохранила свое жилье.