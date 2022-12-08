В Кочуровском парке до 26 декабря откроют каток

Парк готовят к новогодним праздникам. Фото: admkirov.ru

В Кочуровском парке идет подготовка к Новому году. О ходе работ рассказали в горадминистрации.

На данный момент подрядчик уже установил светодиодные конструкции и украсил елку. Перед сценой появились фигуры Деда Мороза и Снегурочки, на прогулочных дорожках - новогодние арки. Открытие елки с новогодним представлением для детей намечено на 12 часов 24 декабря.

Рабочие сейчас также заливают каток площадью 600 квадратных метров. По пожеланиям жителей, ледовую площадку сместили в парк к границам озелененной территории, чтобы оставить возможность посетителям прогуливаться по дорожкам. Ее планируют открыть 26 декабря.

Кировчан просят не выходить на каток до окончания заливки. Прокат коньков также будет организован по завершении работ.

В мэрии также отметили, что новогодние ели установят в Лянгасово и Дороничах, музыкальном сквере на Спасской.