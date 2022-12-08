В предстоящие выходные ожидается циклон. Сейчас с подрядчиками обсуждают план работы в условиях непогоды. Фото: admkirov.ru

В УДПИ и АО «Гордормостстрой» подвели итоги уборки дорог и тротуаров во время и после недавних снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

Замдиректора УДПИ Екатерина Безгачева сообщила, что дорожные службы сработали удовлетворительно. При этом она отметила, что не все замечания подрядчики устраняли своевременно, за что и получали штрафы. В сумме за некачественную уборку улиц компании заплатят 2 млн рублей.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные ожидается циклон. Подрядчикам напомнили о выполнении необходимых работ в непогоду:

- за час до снегопада следует обработать поверхности, а уже после сгребать снег;

- недопустимо надолго оставлять снежные валы у пешеходов и остановок общественного транспорта;

- маршруты должны быть выстроены так, чтобы техника в минимальные строки прошла по всему пути.

В «Гордормостстрое» добавили, что спецтехника будет работать и в ясную погоду: подрядчики продолжат предотвращать гололед и очищать поверхности до твердого основания.