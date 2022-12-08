В Слободском районе ликвидировали многолетнюю свалку отходов

С территории вывезли 5000 кубометров мусора. Фото: vk.com/priroda_43

В Слободском районе продолжают ликвидировать исторически сложившиеся свалки в поселениях. Об этом сообщает министерство окружающей среды Кировской области.

Так, в ноябре исчезла свалка твердых бытовых отходов, расположенная у поселка Октябрьский. Она образовалась в 2006 году и эксплуатировалась в течение десяти лет - по 2016 год. В результате ликвидации скопления мусора очистилось 2 га земли. Общий объем вывезенных отходов составил пять тысяч кубометров.

- Всего в Слободском районе, начиная с 2013 года, ликвидировано 19 из 20 старых поселенческих свалок. Ликвидация последней свалки в селе Карино запланирована на 2023 год, - добавили в министерстве.