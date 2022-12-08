В Кировской области подрядчик закончил обустройство детской площадки после вмешательства прокуратуры

Подрядчик должен был сдать объект до конца сентября. Фото: прокуратура Кировской области

В Шабалинском районе подрядчик завершил обустройство детской площадки после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, в июне 2022 года администрация городского поселения заключила контракт с ИП. Предприниматель должен был обустроить детскую площадку в поселке Ленинское между библиотекой и стадионом. Ему выделили более 2,6 миллиона рублей и дали время до конца сентября. Однако подрядчик не выполнил условия, сорвав сроки.

Прокурор Шабалинского района внес представление индивидуальному предпринимателю. После этого тот закончил работы и сдал площадку. На данный момент заказчик принял объект.