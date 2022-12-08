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НовостиОбщество8 декабря 2022 9:10

В Кирове 9 декабря на весь день перекроют улицу Казанскую

Это связано с проведением праздничных мероприятий
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке запретят стоянку, остановку и движение транспортных средств.

На участке запретят стоянку, остановку и движение транспортных средств.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове 9 декабря временно перекроют улицу Казанскую. Соответствующее постановление опубликовано на портале администрации города.

Согласно документу, перекрыт будет участок улицы Казанской от Красноармейской до Орловской. На отрезке будут запрещены движение, остановка и стоянка транспортных средств. Ограничения будут действовать с 06.00 до 20.00 9 декабря. Как сказано в документе, это связано с празднованием Дня Кировской области.

Горадминистрация также рекомендует областному УМВД обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий.