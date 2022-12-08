В Кировской области ищут мужчину, пропавшего без вести почти месяц назад

Если вы видели этого мужчину в последнее время, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Подосиновском районе разыскивают молодого мужчину, пропавшего без вести почти месяц назад. В последний раз Павла Окуловского видели 11 ноября. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Павлу 32 года, рост 170 см, нормального телосложения, у него темно-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения он был одет в куртку, сапоги и шапку чёрного цвета, а также темно-синие штаны.

- Обращаемся к водителям! Может быть именно вы видели или подвозили Павла Анатольевича в направлении Яхреньга - Подосиновец, - особо отмечают волонтеры.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.