В Кирове 8 декабря отключат светофор на перекрестке Ленина и Милицейской

Работы выполнят в течение дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове обновят светофор на перекрестке улиц Ленина и Милицейской. Об этом сообщает горадминистрация.

В городе продолжается модернизация светофоров в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. Два дня назад подрядчик обновлял регулировщики на перекрестках Романа Ердякова, Солнечной, Московской и Украинской, Чистопрудненской. Сегодня, 8 декабря, настала очередь перекрестка Ленина и Милицейской.

Горадминистрация сообщает, что работы начнутся в 10 часов утра и пройдут в течение дня. Поскольку на время модернизации регулировщики отключают, автомобилистов просят быть крайне внимательными и ориентироваться на знаки приоритета.