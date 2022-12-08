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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:29

В Кирове 8 декабря отключат светофор на перекрестке Ленина и Милицейской

Регулировщик модернизируют в рамках внедрения ИТС
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы выполнят в течение дня.

Работы выполнят в течение дня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове обновят светофор на перекрестке улиц Ленина и Милицейской. Об этом сообщает горадминистрация.

В городе продолжается модернизация светофоров в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. Два дня назад подрядчик обновлял регулировщики на перекрестках Романа Ердякова, Солнечной, Московской и Украинской, Чистопрудненской. Сегодня, 8 декабря, настала очередь перекрестка Ленина и Милицейской.

Горадминистрация сообщает, что работы начнутся в 10 часов утра и пройдут в течение дня. Поскольку на время модернизации регулировщики отключают, автомобилистов просят быть крайне внимательными и ориентироваться на знаки приоритета.