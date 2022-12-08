В Кирове восстановили возможность диагонального перехода перекрестка Ленина и МОПРа

Подрядчик исправил ошибку в работе светофора на перекрестке. Фото: admkirov.ru

В Кирове восстановили возможность диагонального перехода перекрестков на Ленина. Об этом сообщает горадминистрация.

Напомним, ранее горожане жаловались на то, что светофоры на пересечениях улицы Ленина с МОПРа и Герцена сбились, и перейти дорогу по диагонали стало невозможно. В мэрии сообщили, что сбой возник после модернизации регулировщика.

На данный момент дефект исправлен на перекрестке Ленина и МОПРа. На очереди второй участок, где проблему обещают решить в кратчайшие сроки. Указание подрядчику уже дано.

Напомним, модернизация светофоров ведется в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. До конца года планируется обновить более 80 регулировщиков на магистральных улицах.