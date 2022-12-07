Кировчане увидят выступления коллективов Большого и Мариинского театра

Мероприятия пройдут в честь юбилея Кирова. Фото: Антон МАМАЕВ

В Кирове пройдут гастроли Большого и Мариинского театров. Об этом сообщает областное правительство.

Мероприятия будут приурочены к 650-летию Кирова. Кроме того, в Москве планируется выставка достижений региона на ВДНХ. В МИД России и Совфеде также пройдет презентация региона.

По словам губернатора Александра Соколова, необходимо показать, что в Кировской области делают мебель мирового уровня, молочную продукцию, множество товаров народного потребления. Кроме того, стране нужно продемонстрировать и наши творческие коллективы в различных направлениях культуры.

- Мнение жителей страны о Кировской области нужно формировать, - подчеркнул глава региона.