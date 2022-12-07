Появился график вывоза снега на 7-8 декабря в Кирове

Водителей просят убрать машины с улиц, где будет проходить снегоуборочная техника. Фото: admkirov.ru

По данным горадминистрации, в Кирове продолжатся снегоуборочные работы. С 7 на 8 ноября снег вывезут на следующих участках:

- Октябрьский проспект - от улицы Карла Маркса до улицы Розы Люксембург;

- от улицы Лепсе до улицы Свердлова;

- улица Красноармейская - от улицы Ленина до улицы Казанской;

- улицы Заводская;

- улица Северное Кольцо.

Горадминистрация просит жителей не оставлять свой транспорт в местах прохода снегоуборочной техники. Управление дорожной инфраструктуры также сообщает, что в прошедшую ночь вывезли снег на улице Дзержинского от Ленинградской до Центральной, улице Героя Костина, Героя Рожнева, Мира (нечетная сторона) и других.