«Иначе перемерзнет»: в Кирове жители дома на Северо-Садовой вынуждены жить с открытыми кранами

Причина замерзания воды – минусовая температура в бойлерной. Фото: Народный фронт Кировской области

По данным сотрудников кировского ОНФ, у жителей дома №6 на Северо-Садовой улице постоянно открыты краны с водой.

Так, среди жителей дома - 53-летняя женщина, инвалид третьей группы. Уже неделю у нее в ванной беспрерывно бежит вода, так как иначе может замерзнуть. 11 ноября вода уже превращалась в лед, и жительнице дома пришлось две недели жить без водоснабжения.

По мнению ОНФ, причина проблемы - холод в бойлерной, откуда ведутся трубы с подачей горячей и холодной воды. В бойлерной выбиты окна, нет отопительного радиатора.

В управляющей компании знали о проблеме, но специалистов отправили на место лишь спустя несколько дней. Оконный проем закрыли досками, но там до сих пор минусовая температура.

Сантехник посоветовал жителям не выключать краны, иначе вода замерзнет, и подачи ресурса в квартиры не будет. Очевидно, что аварийный дом не подготовили к зиме.

Народный фронт обратился в прокуратуру с требованием лишить управляющую компанию лицензии. Стоит заметить, что по вине этой же УК в домах на Урицкого, 14 и переулке Среднем, 11 полтора месяца не было отопления.