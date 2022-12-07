В Кирове прохожий отговорил пострадавшую переводить 400 тысяч рублей мошенникам

Женщина уже переводила на «безопасные счета» 760 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове прохожий убедил женщину не переводить деньги мошенникам. Такую информацию приводит МВД России по Кировской области.

Злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка, убедили женщину взять кредит и направить на «безопасный счет». Оформив в банке ссуду на 400 тысяч, она начала обналичивать с карты кредитные деньги. Все эти действия ей подсказывал мошенник на другом конце провода.

Эти переговоры услышал прохожий мужчина и убедил кировчанку, что она общается с мошенниками. Женщина услышала разумный довод и обратилась в правоохранительные органы.

Стоит заметить, что ранее пострадавшая уже переводила 760 тысяч рублей на «безопасные счета». Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Личности преступников устанавливаются.