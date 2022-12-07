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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 14:55

В Кирове прохожий отговорил пострадавшую переводить 400 тысяч рублей мошенникам

Кировчанка взяла кредит для перечисления на «безопасные счета»
Анастасия САЛУН
Женщина уже переводила на «безопасные счета» 760 тысяч рублей

Женщина уже переводила на «безопасные счета» 760 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове прохожий убедил женщину не переводить деньги мошенникам. Такую информацию приводит МВД России по Кировской области.

Злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка, убедили женщину взять кредит и направить на «безопасный счет». Оформив в банке ссуду на 400 тысяч, она начала обналичивать с карты кредитные деньги. Все эти действия ей подсказывал мошенник на другом конце провода.

Эти переговоры услышал прохожий мужчина и убедил кировчанку, что она общается с мошенниками. Женщина услышала разумный довод и обратилась в правоохранительные органы.

Стоит заметить, что ранее пострадавшая уже переводила 760 тысяч рублей на «безопасные счета». Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Личности преступников устанавливаются.