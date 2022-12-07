В Слободском районе женщина погибла в лобовом ДТП

В результате аварии пострадали еще двое человек, находившихся в машине. Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 6 декабря в 16.45. На 649 км федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» столкнулись встречные автомобили «Хавал» и ВАЗ-2104. В результате погибла пассажирка отечественной легковушки. В происшествии также пострадали еще двое человек, находившихся в машине, а также водитель иномарки. Один из пострадавших - несовершеннолетний, сообщает ведомство.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП. В них погиб один человек и пострадали четверо.