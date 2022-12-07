Кировчанин взял «бронзу» в конкурсе медиаискусства «Страна СВЕТА»

Видеопроект Дмитрия Багина представляет наш город в разных эпохах его становления. Фото: Правительство Кировской области

Дмитрий Багин занял третье место в общероссийском конкурсе «Страна СВЕТА». Он создал медиаколлаж из образов разных исторических эпох города - Хлынова, Вятки и Кирова. В разные временные отрезки Киров обретает новые характерные черты.

На медиаконкурс представили 78 заявок из разных регионов страны, а в финале оказались 10 команд. На заключительном этапе «Страны СВЕТА» финалисты показали свои видеопроекты на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Победителей определили по результатам зрительского голосования.

Первое место присудили Mew Studio из Таймыра, а второе место досталось команде Елизаветы Модиной с проектом про Сахалин. Стоит отметить, что зрителями медиашоу на площади стали около миллиона человек, а в онлайн-режиме - более 3 миллионов.

Победителей конкурса наградят денежными призами - 1 миллион рублей за первое место, 600 тысяч рублей - за второе, 400 тысяч рублей - за третье.