В Кирове «скорые» подключили к спутниковым системам

Спутниковый мониторинг помогает диспетчерам оперативно получать информацию о маршруте движения машин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове машины скорой помощи оборудовали подключением к системам спутникового мониторинга. Такую информацию предоставляет правительство Кировской области.

В ноябре текущего года 16 новых машин неотложки специалисты кировского центра стратегического развития обеспечили доступом к онлайн-мониторингу.

Такая технология позволяет руководителям станций контролировать работу выездных бригад в непрерывном режиме. Диспетчерская служба оперативно получает информацию о маршруте движения.

Стоит отметить, что специалисты кировского ЦСРа проводят мониторинг различных видов транспорта – пожарной службы, школьных автобусов, а также дорожной техники.