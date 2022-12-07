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НовостиОбщество7 декабря 2022 12:15

В Кирове «скорые» подключили к спутниковым системам

Новыми технологиями уже оснастили 16 новых машин
Анастасия САЛУН
Спутниковый мониторинг помогает диспетчерам оперативно получать информацию о маршруте движения машин.

Спутниковый мониторинг помогает диспетчерам оперативно получать информацию о маршруте движения машин.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове машины скорой помощи оборудовали подключением к системам спутникового мониторинга. Такую информацию предоставляет правительство Кировской области.

В ноябре текущего года 16 новых машин неотложки специалисты кировского центра стратегического развития обеспечили доступом к онлайн-мониторингу.

Такая технология позволяет руководителям станций контролировать работу выездных бригад в непрерывном режиме. Диспетчерская служба оперативно получает информацию о маршруте движения.

Стоит отметить, что специалисты кировского ЦСРа проводят мониторинг различных видов транспорта – пожарной службы, школьных автобусов, а также дорожной техники.