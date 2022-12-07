В Кирове продолжают реставрировать Приказную избу

Работы приурочены к 650-летию областного центра. Фото: kirovreg.ru

В Кирове продолжается реставрация Приказной избы. О ходе работ рассказали в пресс-службе областного правительства.

На объекте работает подрядчик, лицензированный Минкультуры России - ООО «Строительно-монтажное управление №9». Сейчас специалисты занимаются внутренними и внешними восстановительными мероприятиями. Так, близки к завершению работы по оштукатуриванию стен первого этажа, ремонту крыши, крыльца и подвала. После окончания подрядчик смонтирует пожарно-охранную сигнализацию и обновит проводку. Ход работ контролирует управление госохраны объектов культурного наследия.

Как отметили в пресс-службе правительстве, работы приурочены к юбилею Кирова. Напомним, что к 650-летию областного центра планируется также благоустроить парки и скверы, отремонтировать фасад драмтеатра и привести в порядок другие объекты культурного наследия.