Мэрия: на маршрут №23 выпустили небольшой автобус из-за неисправности нескольких машин

Замена временна, после ремонта транспорт вернется на линию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове на маршрут №23 временно выпустили маленькие автобусы. Почему - пояснили в горадминистрации.

Жалобы появились в соцсетях: мол, нормальные автобусы заменили на маленькие «пазики». Отдел транспорта поясняет, что 6 декабря на линию вышла только одна маленькая машина в качестве подмены. На маршрутах АТП отсутствуют четыре автобуса из-за технической неисправности.

- После внепланового ремонта общественный транспорт вернется на линию. Техническое обслуживание автопарка проводится в соответствии с графиком, - прокомментировали в отделе транспорта.

Кировчанам также сообщают, что, согласно контракту, маршрут №23 обслуживается машинами большой вместительности. Автоперевозчик предупрежден о недопустимости замены небольшим транспортом.