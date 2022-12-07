Отреставрированные к юбилею Кирова дома внесут в интерактивную карту

Губернатор также поручил решить проблему ремонта зданий – объектов культурного наследия. Фото: Правительство Кировской области

Дома в исторической части города, капитально отремонтированные к 650-летию Кирова, отметят на интерактивной карте. Об этом сообщает правительство области.

На текущий момент полностью отреставрировали 22 дома, для 90 зданий подписаны договоры на проведение ремонтных работ. Всего планируется провести капремонт в 216 многоквартирных домах. В план реконструкции внесли и здания на так называемых «красных линиях» в центре города.

Добавим, что глава региона поручил отметить все дома после капитального ремонта на уже созданной интерактивной карте. Со временем ресурс будет обновляться. Узнать о карте больше можно уже сейчас по ссылке.

Если все запланированные работы будут выполнены, город значительно преобразится к 650-летней юбилейной дате.