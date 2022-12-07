В Кирове в пожаре погибли двое мужчин

По факту трагедии начата доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове пожар унес жизнь двух человек. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

Пожар произошел 5 декабря в одном из садовых домиков, расположенном в СТ «Автомобилист» микрорайона Лянгасово. На месте происшествия спасатели нашли тела двух мужчин. По предварительным данным ведомства, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Следственный комитет просит кировчан уделять больше внимания пожарной безопасности.