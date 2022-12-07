К юбилею Кирова в регион за полгода привлекли 8,5 миллиарда рублей

На привлеченные средства отремонтируют культурные учреждения, парки и скверы, значимые здания. Фото: Антон МАМАЕВ

К проведению юбилея Кирова власти региона за полгода привлекли 8,5 миллиарда рублей дополнительно. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов в своем телеграм-канале.

Средства пойдут на преображение города к 650-летию. К примеру, на эти средства благоустроят парк имени Кирова и Александровский сад, проведут ремонт фасада драмтеатра. К праздничной дате в областном центре также приведут в порядок колледж имени Казенина, Репинский особняка, Приказную избу - работы над ними уже идут. В 2023 году ожидается реставрация Герценки и музея Салтыкова-Щедрина.

Кроме того, деньги поступили и на масштабные проекты - строительство долгожданного тоннеля под железной дорогой в Нововятске и моста через реку Чепца.

- Уверен, что к юбилею города кировчане уже увидят качественные преобразования, - прокомментировал губернатор.