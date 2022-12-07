В Кирове 7 декабря десятки домов останутся без холодной воды

Предприятие приносит горожанам извинения за предоставленные неудобства Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан предупредили о временном отключении холодной воды в среду, 7 декабря. Как уточнили в МУП «Водоканал, такие меры связаны с проведением ремонта.

Работы на сетях запланированы в трех районах города в течение рабочего дня, а также в ночное время. Предприятие приносит горожанам извинения за предоставленные неудобства. Для жителей организуют подвоз воды, место можно узнать по ссылке.

Полный список домов, в которых пройдут отключения:

Ленинский район с 09.00 до 19.00:

- ул. Ленина д.: 2, 2/1, 2А.

Первомайский район сл. Макарье с 09.30 до 20.00:

- ул. Проезжая д. 22, 24, 26/А, 30/А, 36, 38, 38/А, 40, 40/Б, 40/В, 40/Г, 40/Д, 40/1, 42/Б;

- ул. Школьная д. 1, 2/А.

Октябрьский район с 09.00 до 18.00:

- д. Подозерье;

- д. Родинцы.

Октябрьский район с 21.00 до 06.00 8 декабря:

- ул. Большева д.: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15;

- Искожевский пер.: 11, 18;

- ул. Крутикова д.: 2/Б, 2/Г, 4, 6, 8;

- ул. Кутшо д.: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- ул. Лепсе д.: 2/А, 3, 4/1, 4/3, 4/4, 5, 6, 6/А, 7, 7/А, 8, 9, 10, 10/А, 12, 13, 18;

- Октябрьский пр.: 65, 67, 79, 79/А, 91, 91/1, 91/2;

- Троллейбусный пер.: 6, 6/А, 9, 10, 12/А.