В Кирове из-за бездействия управляющей компании жильцы дома страдают от проблем с канализацией

В течение нескольких лет от проживающих в доме приходили жалобы о неисправной канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прокуратура закончила проверку дома по улице Красный Химик, 9, начатую после обращений жильцов о ремонте канализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение нескольких лет от проживающих приходили жалобы о неисправной канализации - проржавевших трубах, переполненной выгребной яме и едком запахе нечистот.

Выяснилось, что дом используется как маневренный фонд при расселении граждан из аварийного жилья. Многоквартирное здание обслуживается управляющей компанией ООО «ЖКХ города Кирова», а принадлежит непосредственно горадминистрации. При этом УК не информировала собственника о наличии повреждений.

Прокуратура Первомайского района внесла представление руководителю управляющей компании и поставила на контроль вопрос о ремонте канализации.